Омбудсмен Чечни сопровождает пострадавших журналистку Милашину и адвоката Немова в Беслан

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Омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев заявил, что сопровождает пострадавших в результате нападения в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в больницу в Беслан.
Омбудсмен Чечни сопровождает пострадавших журналистку Милашину и адвоката Немова в Беслан
  • РИА Новости

Заявление Солтаева приводит РИА Новости.

«Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везём их в Беслан, в больницу», — сказал он.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Также она обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить её безопасность.

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