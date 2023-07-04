Омбудсмен Чечни сопровождает пострадавших журналистку Милашину и адвоката Немова в Беслан

Омбудсмен Чеченской Республики Мансур Солтаев заявил, что сопровождает пострадавших в результате нападения в Грозном журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в больницу в Беслан.

Заявление Солтаева приводит РИА Новости.

«Я вот сопровождаю их, еду впереди машины скорой помощи. Мы везём их в Беслан, в больницу», — сказал он.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики в связи с получением информации об избиении Милашиной и Немова в Грозном.

Также она обратилась к омбудсмену Чечни с просьбой оказать медицинскую помощь Милашиной и обеспечить её безопасность.