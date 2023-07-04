Часть улиц в центре Москвы перекроют из-за Ночного забега с 8 на 9 июля

В ночь с 8 на 9 июля в центре Москвы некоторые улицы будут перекрыты из-за проведения в городе Ночного забега.

С 21:30 до 23:00 нельзя будет проехать по участку Аллеи Славы — от улицы Лужники до Лужнецкой набережной, передаёт НТВ.

С 22:00 8 июля до 00:40 9 июля будет закрыта Лужнецкая набережная — от Аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Также движение ограничат с 22:00 8 июля до 00:15 9 июля на Фрунзенской набережной — от Лужнецкой набережной до Крымского моста.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 25 парков Московской области провели мероприятия по случаю Дня молодёжи 24 июня.