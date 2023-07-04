Сомнолог Мелёхин: совы подвержены рискам развития тревожных расстройств
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
По словам специалиста, не бывает чистых сов и жаворонков. Чаще всего встречаются смешанные типы, также на хронотип влияют ситуативные факторы.
Люди, которые относятся к совам, подвержены повышенным рискам развития тревожных расстройств и депрессий. Более того, у этих людей могут появиться сердечно-сосудистые проблемы и кардионеврозы.
Позднее засыпание может вызывать проблемы с обменом веществ, такие как синдром ночного переедания и набор веса.
Уточняется, что сову можно определить по следующим признакам: им требуется время (полчаса-час) утром, чтобы проснуться, они часто пьют кофеин, а вечером могут прибегать к алкоголю, чтобы уснуть.
Эксперт также отмечает, что разделение на жаворонков и сов связано с функциональным состоянием нервной системы, которая приспосабливается к мотивационным, смысловым и ценностным ориентациям человека.
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