Сомнолог Мелёхин: совы подвержены рискам развития тревожных расстройств

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Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог, объяснил, почему опасно быть совой.
Сомнолог Мелёхин: совы подвержены рискам развития тревожных расстройств
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  • © Yiu Yu Hoi

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, не бывает чистых сов и жаворонков. Чаще всего встречаются смешанные типы, также на хронотип влияют ситуативные факторы.

Люди, которые относятся к совам, подвержены повышенным рискам развития тревожных расстройств и депрессий. Более того, у этих людей могут появиться сердечно-сосудистые проблемы и кардионеврозы.

Позднее засыпание может вызывать проблемы с обменом веществ, такие как синдром ночного переедания и набор веса.

Уточняется, что сову можно определить по следующим признакам: им требуется время (полчаса-час) утром, чтобы проснуться, они часто пьют кофеин, а вечером могут прибегать к алкоголю, чтобы уснуть.

Эксперт также отмечает, что разделение на жаворонков и сов связано с функциональным состоянием нервной системы, которая приспосабливается к мотивационным, смысловым и ценностным ориентациям человека.

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