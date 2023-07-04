Нутрициолог Якушова: мороженое — вкусный десерт, не приносящий пользы

Врач-нутрициолог и коуч Татьяна Якушова рассказала, кому не стоит есть мороженое.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач не советует есть мороженое людям с сахарным диабетом, с заболеваниями желчного пузыря, ЖКТ и ожирением.

«Холодное лакомство провоцирует спазм желчных протоков, а это нарушает пищеварение», — объяснила Якушова.

Также врач опровергла миф, что мороженое помогает в лечении простудных инфекционных заболеваний.

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