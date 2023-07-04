Нутрициолог Якушова: мороженое — вкусный десерт, не приносящий пользы

Короткая ссылка
Врач-нутрициолог и коуч Татьяна Якушова рассказала, кому не стоит есть мороженое.
Нутрициолог Якушова: мороженое — вкусный десерт, не приносящий пользы
  • Gettyimages.ru
  • © macniak

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Врач не советует есть мороженое людям с сахарным диабетом, с заболеваниями желчного пузыря, ЖКТ и ожирением.

«Холодное лакомство провоцирует спазм желчных протоков, а это нарушает пищеварение», — объяснила Якушова.

Также врач опровергла миф, что мороженое помогает в лечении простудных инфекционных заболеваний.

Ранее в беседе с «Общественной службой новостей» нутрициолог Олег Золоев назвал самые опасные продукты для беременных. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить