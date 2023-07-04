Нутрициолог Якушова: мороженое — вкусный десерт, не приносящий пользы
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Врач не советует есть мороженое людям с сахарным диабетом, с заболеваниями желчного пузыря, ЖКТ и ожирением.
«Холодное лакомство провоцирует спазм желчных протоков, а это нарушает пищеварение», — объяснила Якушова.
Также врач опровергла миф, что мороженое помогает в лечении простудных инфекционных заболеваний.
Ранее в беседе с «Общественной службой новостей» нутрициолог Олег Золоев назвал самые опасные продукты для беременных.