Новый терминал аэропорта Новый Уренгой обслужил 502 тысячи человек за полгода

Подведены итоги работы нового терминала аэропорта Новый Уренгой имени И.М. Губкина за первую половину текущего года: терминал обслужил 502 тыс. человек и обеспечил приём и выпуск 3,3 тыс. самолётов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В аэропорту использовали телескопические трапы для посадки и высадки 80% пассажиров.

Отмечается, что за этот период аэропорт обслуживал 21 маршрутное направление и сотрудничал с десятью авиакомпаниями. Особой популярностью у местных жителей пользовались регулярные рейсы в Москву, а также в такие города, как Тюмень, Санкт-Петербург, Уфа и Новосибирск.

Новый терминал был запущен 26 декабря 2022 года и обладает площадью 19 тыс. квадратных метров. Внутри терминала размещено 12 стоек регистрации, четыре кафе и шесть магазинов. Также в терминале предусмотрены тёплый тоннель для автобусов, игровая комната, залы ожидания и выставочная экспозиция.

Ранее, по сообщению НСН, столичный аэропорт Внуково возобновил работу после введения ограничений на приём и выпуск самолётов.