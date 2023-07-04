Москва и Петербург стали самыми популярными городами для командировок в первом полугодии

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Онлайн-сервис для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса» опубликовал список мест, куда его клиенты чаще всего отправляли сотрудников в деловые поездки в первом полугодии текущего года.
Москва и Петербург стали самыми популярными городами для командировок в первом полугодии
  • Gettyimages.ru
  • © Sylvain Sonnet

Об этом пишут «Известия».

Большая часть перелётов, связанных с работой, пришлась на Россию — 90,5% авиазаказов. Средняя стоимость билета в одну сторону составила 12 тыс. рублей.

В списке популярных авианаправлений для деловых перелётов 29,6% от общего числа бронирований по стране пришлось на Москву, 12,6% — на Санкт-Петербург, 4,3% — на Екатеринбург, 4,2% — на Сочи, 3,3% — на Казань.

Доля зарубежных заказов составила 9,5% от общего числа бронирований. Самым востребованным зарубежным городом для деловых поездок оказался Стамбул с 19,5% авиазаказов. Далее следуют Алма-Ата (8,1%) и Ереван (7,9%).

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

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