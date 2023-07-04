Спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 10% в II квартале 2023 года

Аналитики «Авито Недвижимости» в ходе исследования выяснили, что в II квартале 2023 года спрос на долгосрочную аренду жилья в России вырос на 10%.

Об этом пишут «Известия».

По сравнению с I кварталом текущего года цены на долгосрочную аренду жилья в среднем по России не изменились. При этом по сравнению с II кварталом 2022-го рост цен составил 19%.

Спрос на долгосрочную аренду квартир за квартал вырос в 29 из 33 городов, попавших в исследование.

В топ-7 по росту интереса посетителей платформы за квартал вошли Казань, Тюмень (+33% в каждом городе), Тула (+31%), Ростов-на-Дону (+22%), Нижний Новгород, Ярославль и Рязань (+20% в каждом).

С начала года цены на долгосрочную аренду квартир больше всего выросли в Сочи (+43%) и Севастополе (+9%).

Ранее директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с сайтом kp.ru прокомментировал ситуацию с ценами на недвижимость.