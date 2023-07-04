Юрист Печерей: россияне могут получать услуги в некоторых частных клиниках по полису ОМС
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Для этого нужно два условия. Первое — чтобы клиника входила в систему ОМС. Второе — пациент должен быть прикреплён к этой клинике.
«Сейчас это можно сделать, даже если поблизости есть государственная», — уточнил Печерей в беседе с URA.RU.
Он также обратил внимание, что услуги, которые может предоставить частная клиника по полису, могут быть ограниченными.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о работе перинатального центра больницы имени Л.А. Ворохобова.