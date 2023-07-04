Юрист Белан предупредил о риске потери имущества из-за отсутствия платёжных документов

Доктор права, заместитель председателя комитета переговоров и урегулирования споров (медиации) при Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России Юрий Белан предупредил, что покупатель может лишиться приобретённого имущества в том случае, если он не сохранил документы, подтверждающие передачу денег продавцу.

Такое случается, если продавец в процессе банкротства пытался искусственно ухудшить своё материальное положение за счёт данной сделки, пояснил специалист агентству URA.RU.

В практике часто встречаются случаи, когда человек продаёт имущество по заниженной цене, а через некоторое время в отношении него возбуждается дело о банкротстве, оспариваются все совершённые им сделки.

«Как правило, документы, объясняющие снижение цены, подтверждающие передачу денежных средств продавцу, покупатели не хранят. Поэтому на основании судебного акта в подобных случаях с них взыскивается стоимость имущества, определённая по результатам экспертизы», — констатировал Белан.

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.