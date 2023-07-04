Юрист Белан предупредил о риске потери имущества из-за отсутствия платёжных документов

Короткая ссылка
Доктор права, заместитель председателя комитета переговоров и урегулирования споров (медиации) при Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России Юрий Белан предупредил, что покупатель может лишиться приобретённого имущества в том случае, если он не сохранил документы, подтверждающие передачу денег продавцу.
Юрист Белан предупредил о риске потери имущества из-за отсутствия платёжных документов
  • © РИА Новости / Нина Зотина

Такое случается, если продавец в процессе банкротства пытался искусственно ухудшить своё материальное положение за счёт данной сделки, пояснил специалист агентству URA.RU.

В практике часто встречаются случаи, когда человек продаёт имущество по заниженной цене, а через некоторое время в отношении него возбуждается дело о банкротстве, оспариваются все совершённые им сделки.

«Как правило, документы, объясняющие снижение цены, подтверждающие передачу денежных средств продавцу, покупатели не хранят. Поэтому на основании судебного акта в подобных случаях с них взыскивается стоимость имущества, определённая по результатам экспертизы», — констатировал Белан.

Ранее директор кредитно-ипотечного брокера «Финарди» Дмитрий Шардин в беседе с Общественной службой новостей рассказал о скрытых причинах отказа в банковском кредите.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить