В Красноярске в больницу доставили избитую отчимом 13-летнюю девочку
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Полиция уже опросила мать, отчима подростка и соседей семьи.
«В ходе мониторинга интернета полицейскими была выявлена запись, на которой, предположительно, вышеуказанный мужчина избивает девочку, объясняя процесс воспитательной работой», — прокомментировали в ведомстве.
После лечения школьницу временно поместят в спецучреждение. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении отчима потерпевшей.
Ранее, по сообщению НСН, стало известно, что в Твери ведётся доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребёнка.