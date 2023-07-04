В Красноярске в больницу доставили избитую отчимом 13-летнюю девочку

В Красноярске 13-летняя девочка, поступившая в больницу с травмами, обвинила отчима в избиении.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Полиция уже опросила мать, отчима подростка и соседей семьи.

«В ходе мониторинга интернета полицейскими была выявлена запись, на которой, предположительно, вышеуказанный мужчина избивает девочку, объясняя процесс воспитательной работой», — прокомментировали в ведомстве.

После лечения школьницу временно поместят в спецучреждение. В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела в отношении отчима потерпевшей.

Ранее, по сообщению НСН, стало известно, что в Твери ведётся доследственная проверка по факту избиения группой подростков ребёнка.