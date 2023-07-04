За июнь в фонд «Защитники Отечества» в Удмуртии поступило 900 обращений

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В Удмуртии за июнь в фонд «Защитники Отечества» поступило 900 обращений. Так, в течение первого летнего месяца трое ветеранов боевых действий из Ижевска и Алнашского района были направлены на реабилитацию в Центр социальной геронтологии.

В конце августа они смогут восстановиться, пройдя комплексную программу реабилитации. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу организации. 

Кроме того, специалисты фонда помогли вдове погибшего военнослужащего из Шарканского района получить жилищно-коммунальные льготы, а также подключить интернет в частном доме.

Также ветерану СВО из Можгинского района оказали помощь, в том числе в оформлении удостоверения ветерана боевых действий.

Ранее НСН сообщала, что участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награждённые орденами Мужества, в 2023 году смогут поступить в вузы на льготных условиях.

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