За июнь в фонд «Защитники Отечества» в Удмуртии поступило 900 обращений
В конце августа они смогут восстановиться, пройдя комплексную программу реабилитации. Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу организации.
Кроме того, специалисты фонда помогли вдове погибшего военнослужащего из Шарканского района получить жилищно-коммунальные льготы, а также подключить интернет в частном доме.
Также ветерану СВО из Можгинского района оказали помощь, в том числе в оформлении удостоверения ветерана боевых действий.
Ранее НСН сообщала, что участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награждённые орденами Мужества, в 2023 году смогут поступить в вузы на льготных условиях.