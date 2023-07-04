Психиатр Фомин: психическое расстройство может быть причиной отказа от встреч и общения

Короткая ссылка
В эпоху интернета некоторые предпочитают не назначать личных встреч и обходиться даже без телефонных разговоров, переводя общение в онлайн. Врач-психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил причины такого поведения.

Это может быть связано как с отсутствием навыков общения, так и с психическим расстройством, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Навык общения вживую можно развивать, посещая общественные места, сокращая онлайн-переписку и тем самым повышая мотивацию к офлайн-встречам», — отметил Фомин.

В том случае, если причиной такого дистанцирования является генерализованное тревожное или депрессивное расстройство, необходимо обратиться к специалисту, который может помочь снять страхи, тревогу и напряжение, заключил психиатр.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что нет продуктов, способных действительно повысить настроение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить