Психиатр Фомин: психическое расстройство может быть причиной отказа от встреч и общения

В эпоху интернета некоторые предпочитают не назначать личных встреч и обходиться даже без телефонных разговоров, переводя общение в онлайн. Врач-психиатр, психотерапевт кандидат медицинских наук Евгений Фомин объяснил причины такого поведения.

Это может быть связано как с отсутствием навыков общения, так и с психическим расстройством, сообщил специалист в интервью Радио Sputnik.

«Навык общения вживую можно развивать, посещая общественные места, сокращая онлайн-переписку и тем самым повышая мотивацию к офлайн-встречам», — отметил Фомин.

В том случае, если причиной такого дистанцирования является генерализованное тревожное или депрессивное расстройство, необходимо обратиться к специалисту, который может помочь снять страхи, тревогу и напряжение, заключил психиатр.

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