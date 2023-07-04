В Госдуме рассмотрят поправки в закон, касающиеся статуса спортивных объектов

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Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал законопроект, согласно которому предлагается считать спортобъектами любую инфраструктуру для физической активности.
В Госдуме рассмотрят поправки в закон, касающиеся статуса спортивных объектов
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Поправки затрагивают закон «О физической культуре и спорте», в котором хотят уточнить понятие «спортивные сооружения», исключив из него обязательный признак объекта недвижимого имущества, пишет «Парламентская газета».

С принятием законопроекта география спортивных объектов значительно увеличится, они появятся и в удалённых местах, поскольку некапитальные объекты стоят дёшево, а использовать их можно в разных целях, уверен Свищёв.

Так, для соревнований можно будет строить быстровозводимые и малобюджетные модульные сооружения по всей России.

«Рядом с вашим домом может появиться не одно, а сразу несколько мест для занятий спортом», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в Басманном районе Москвы в 2025 году построят новый спорткомплекс. Об этом рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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