Сумма ущерба Крыму от водной блокады может превысить 1 трлн рублей

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Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что ущерб Крыму от водной блокады может составить более 1 трлн рублей.

Об этом информирует РИА Новости.

Трофимов отметил, что на сегодняшний день к иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и индивидуальные предприниматели.

«Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады», — сказал он.

Трофимов добавил, что перекрытие в 2014 году Северо-Крымского канала привело к тяжёлым последствиям засухи на полуострове.

Ранее суд Крыма принял иск о взыскании 152,2 млрд рублей с Украины из-за водной блокады.

В марте военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.

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