Площадь пожара в здании бывшей фабрики в Химках выросла до 1000 квадратных метров
Площадь пожара в цехе бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках выросла до 1 тыс. кв. м, сообщают экстренные службы.
- РИА Новости
«Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что она может вырасти до 1,5 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что на складе в подмосковных Химках произошёл пожар на площади 400 кв. м.
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