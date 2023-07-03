Площадь пожара в здании бывшей фабрики в Химках выросла до 1000 квадратных метров

Площадь пожара в цехе бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках выросла до 1 тыс. кв. м, сообщают экстренные службы.

«Площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что она может вырасти до 1,5 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что на складе в подмосковных Химках произошёл пожар на площади 400 кв. м.