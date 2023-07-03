На Ямале пройдёт более 200 мероприятий в рамках Недели семьи

В Ямало-Ненецком автономном округе началась тематическая неделя, посвящённая Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В рамках Недели семьи состоится более 200 мероприятий.

В частности, медалями «За любовь и верность» наградят 75 семей.

«Торжественные церемонии пройдут в каждом муниципалитете округа. Больше всего номинантов проживают в Новом Уренгое — 13, в Ноябрьске и Пуровском районе — по десять», — заявила начальник отдела Департамента социальной защиты населения Диана Саранчина.

Кроме того, 8 июля проведут выездные церемонии для новобрачных в Ноябрьске, Губкинском, Новом Уренгое, Лабытнанги, Салехарде и Надыме.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату.