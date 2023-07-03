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В парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года

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В парках Московской области побывали 34,6 млн человек в январе — июне 2023 года, что на 6,5 млн больше, чем годом ранее.
В парках Подмосковья побывали более 34 млн человек с начала года
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство благоустройства.

«Лето в самом разгаре, поэтому посещаемость парков заметно растёт. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья», — заявил глава ведомства Михаил Хайкин.

Наибольшей популярностью пользовались парки «Пехорка» в Балашихе и «Сестрорецкий» в Клину, а также Центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдёт 5—9 июля в Подмосковье.

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