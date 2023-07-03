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В Оренбургской области отремонтируют более 120 км дорог в 2023 году

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В муниципалитетах Оренбургской области отремонтируют более 120 км дорог в 2023 году при содействии регионального правительства.
В Оренбургской области отремонтируют более 120 км дорог в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает RIA56.

«Своего бюджета муниципалитетам зачастую недостаточно, чтобы охватить все проблемные дороги, а их состояние чаще всего вызывает вопросы у оренбуржцев. Ежегодно выделяем средства из областного бюджета на помощь территориям, чтобы за сезон привести в нормативное состояние как можно больше местных дорог», — заявил губернатор Денис Паслер.

В частности, работы пройдут в Абдулино и Бузулуке.

За счёт всех источников финансирования в 2023 году планируется отремонтировать около 500 км дорог.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве благоустроили 2593 двора в прошлом году.

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