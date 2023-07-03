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В Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета

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Ольга Краснова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Удмуртии, заявила, что в современном мире много факторов, негативно влияющих на иммунитет, в том числе стресс, вредные привычки и физические перегрузки.
В Минздраве Удмуртии посоветовали вести здоровый образ жизни для укрепления иммунитета
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметила Краснова, важно вести здоровый образ жизни.

Продолжительность сна должна составлять не менее семи-восьми часов в сутки. Также желательно регулярно заниматься физической активностью.

Со своей стороны, Ирина Белокрылова, главный внештатный диетолог Минздрава Удмуртии, посоветовала уделить особое внимание питанию.

«Оно должно быть сбалансированное, с использованием свежих, качественных продуктов. Основными компонентами иммунного ответа в организме являются белки и белковые структуры. Поэтому в первую очередь в рационе должно присутствовать достаточное количество белка, как растительного, так и животного», — сказала эксперт.

Ранее в беседе с «Радио 1» врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод.

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