Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 400 обращений

В Самарской области рассказали об итогах первого месяца работы филиала фонда «Защитники Отечества». С 1 по 30 июня поступило более 400 обращений.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Большая часть запросов была связана с различными мерами поддержки, например с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации.

Все обращения приняты в работу.

В филиале также доступна бесплатная юридическая помощь ветеранам СВО и членам их семей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.