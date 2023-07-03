Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» принял более 400 обращений
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Об этом сообщает sovainfo.ru.
Большая часть запросов была связана с различными мерами поддержки, например с оформлением документов, получением статуса ветерана или инвалида боевых действий, медицинской реабилитации.
Все обращения приняты в работу.
В филиале также доступна бесплатная юридическая помощь ветеранам СВО и членам их семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с сайтом kp.ru рассказал о мерах поддержки для участников СВО и их семей. По его словам, после объявления мобилизации было много идей, как лучше всего помочь, и оказалось, что главное — это личное общение.