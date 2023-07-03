Депутат Бессараб высказалась о продолжительности рабочего дня в России

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала ситуацию с продолжительностью рабочего дня в России.

«Часть россиян работают сокращённую рабочую неделю в связи с особыми условиями труда: вредные факторы, опасные. В этом случае может быть сокращённая рабочая неделя, например 36-часовая», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, одни категории граждан работают по 39 часов в неделю, другие — по ставке 18 или 36 часов.

Большинство занятых на рынке труда — это офисные работники, которые трудятся 40 часов в неделю.

«Есть граждане, которые работают посменно, когда, например, цикл производства недопустимо остановить, тогда кто-то начинает работать с 8:00 и заканчивает в 17:00, после него приходит сменщик и работает следующие восемь часов», — отметила депутат.

Она добавила, что считать, сколько россияне работают в неделю, — это как считать среднюю температуру по больнице.

Со своей стороны, карьерный консультант Ильгиз Валинуров в беседе с Общественной службой новостей сказал, что когда сотрудник выходит, например, в свой выходной, то об этом должен издаваться приказ, и это время дополнительно оплачивается.

«Но сегодня большинство работодателей этого не делают, и каждый раз, если человек задержится на час или два вечером, под это нужно делать отдельный приказ, то есть разрешить сотруднику сделать работу и после этого сделать ему доплату, и если выходной, то в двойном размере. Поэтому реально россияне работают больше, чем 40 часов в неделю», — считает он.

Ранее РБК со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщил, что в России рекордно выросла средняя продолжительность рабочей недели — до 38 часов 30 минут.

Отмечается, что увеличение часов работы связано с острой нехваткой персонала и переходом отдельных предприятий на работу в несколько смен.