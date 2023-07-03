В Петербурге создали экскурсию по Соляному городку

Сотрудники Музея обороны и блокады Ленинграда создали экскурсию по Соляному городку.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Эту экскурсию мы запустили совсем недавно. Главная цель — не просто расширить тематику нашего музея, но и подробно рассказать об увлекательнейшей «биографии» того места, где он находится. Ведь Соляной городок с полным правом можно назвать изюминкой Петербурга», — заявил куратор проекта, сотрудник научно-просветительского отдела Денис Мастридеев.

По его словам, в истории квартала отразились все основные этапы развития города.

Ранее «Янтарный край» сообщил, что Калининградскую область в январе — мае 2023 года посетили 650 тыс. человек.