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Высший балл по ЕГЭ получили 34 выпускника из Приморского края

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Высший балл по Единому госэкзамену получили 34 выпускника из Приморского края, двое из них стали «стобалльниками» по двум предметам.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

В 2023 году ЕГЭ в регионе сдавали более девяти тысяч выпускников.

Больше всего «стобалльников» — по русскому языку (16 человек). Сто баллов по литературе получили восемь выпускников.

Пять человек сдали на высший балл экзамен по химии, трое набрали 100 баллов по обществознанию, двое — по физике, один — по информатике, один — по истории.

Ранее основатель и президент портала SuperJob Алексей Захаров в беседе с «Радио 1» рассказал, какие иностранные языки пользуются популярностью на рынке труда.

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