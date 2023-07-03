Высший балл по ЕГЭ получили 34 выпускника из Приморского края
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
В 2023 году ЕГЭ в регионе сдавали более девяти тысяч выпускников.
Больше всего «стобалльников» — по русскому языку (16 человек). Сто баллов по литературе получили восемь выпускников.
Пять человек сдали на высший балл экзамен по химии, трое набрали 100 баллов по обществознанию, двое — по физике, один — по информатике, один — по истории.
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