Высший балл по ЕГЭ получили 34 выпускника из Приморского края

Высший балл по Единому госэкзамену получили 34 выпускника из Приморского края, двое из них стали «стобалльниками» по двум предметам.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

В 2023 году ЕГЭ в регионе сдавали более девяти тысяч выпускников.

Больше всего «стобалльников» — по русскому языку (16 человек). Сто баллов по литературе получили восемь выпускников.

Пять человек сдали на высший балл экзамен по химии, трое набрали 100 баллов по обществознанию, двое — по физике, один — по информатике, один — по истории.

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