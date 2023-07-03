В поликлиниках и больницах Подмосковья заменили 55 устаревших маммографов и флюорографов

В поликлиниках и больницах Московской области заменили 55 устаревших единиц тяжёлого медоборудования, среди которых рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.

Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Губернаторская программа национального проекта «Здравоохранение» по замене аналоговой техники на современную рассчитана на три года.

Например, недавно в Коломенской областной больнице заработали цифровые рентген-аппарат и маммограф отечественного производства.

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.