В поликлиниках и больницах Подмосковья заменили 55 устаревших маммографов и флюорографов
Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Губернаторская программа национального проекта «Здравоохранение» по замене аналоговой техники на современную рассчитана на три года.
Например, недавно в Коломенской областной больнице заработали цифровые рентген-аппарат и маммограф отечественного производства.
Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.