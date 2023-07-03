Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В поликлиниках и больницах Подмосковья заменили 55 устаревших маммографов и флюорографов

Короткая ссылка
В поликлиниках и больницах Московской области заменили 55 устаревших единиц тяжёлого медоборудования, среди которых рентген-аппараты, флюорографы и маммографы.

Об этом сообщает интернет-издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Губернаторская программа национального проекта «Здравоохранение» по замене аналоговой техники на современную рассчитана на три года.

Например, недавно в Коломенской областной больнице заработали цифровые рентген-аппарат и маммограф отечественного производства.

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что две новые поликлиники будут введены в эксплуатацию в этом году на юге столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить