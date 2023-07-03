В Тюменской области начался межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

В Тюменской области начался отборочный межрегиональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы», участниками которого стали более 100 человек из 54 субъектов.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Участникам отборочного этапа чемпионата предстоит очередное серьёзное испытание — продемонстрировать свои профессиональные навыки на межрегиональном уровне. Желаю всем удачи и уверенности в собственных силах», — заявил заместитель губернатора Алексей Райдер.

Конкурсанты будут соревноваться по таким компетенциям, как «Администрирование отеля», «Кондитерское дело», «Эксплуатация судов водного транспорта».

Финал состоится 25—29 ноября в Санкт-Петербурге, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

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