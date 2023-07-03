Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тюменской области начался межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»

Короткая ссылка
В Тюменской области начался отборочный межрегиональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы», участниками которого стали более 100 человек из 54 субъектов.
В Тюменской области начался межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Участникам отборочного этапа чемпионата предстоит очередное серьёзное испытание — продемонстрировать свои профессиональные навыки на межрегиональном уровне. Желаю всем удачи и уверенности в собственных силах», — заявил заместитель губернатора Алексей Райдер.

Конкурсанты будут соревноваться по таким компетенциям, как «Администрирование отеля», «Кондитерское дело», «Эксплуатация судов водного транспорта».

Финал состоится 25—29 ноября в Санкт-Петербурге, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр регионального правительства.

Ранее заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала о мерах поддержки молодых предпринимателей со стороны московских властей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить