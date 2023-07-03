Матвиенко: никто не позволит вести наступление на Крым и Севастополь

Россия не позволит осуществить наступление на Крым или Севастополь, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь», — приводит РИА Новости слова Матвиенко на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Она отметила, что люди должны уверенно себя чувствовать, заниматься сельским хозяйством, промышленным и социальным развитием.

По её словам, необходимо шире задействовать частный бизнес для ремонта и строительства санаториев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что не отказывается от планов вернуть Крым.

На вопрос, допускает ли Зеленский сценарий мирного урегулирования, который бы не предусматривал возвращения Киевом контроля над Крымом, он ответил: «В таком случае это не будет победой».

В сентябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.