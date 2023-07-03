В Мурманской области направят 6,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми

На оперативном совещании правительства Мурманской области обсудили меры социальной поддержки семей с детьми. Льготы и выплаты получают 65% жителей региона.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Как рассказал губернатор Андрей Чибис, средства для поддержки семей заложены в областном бюджете.

«Среди них отдельно отмечу, что по поручению президента Владимира Путина с 1 января этого года введено единое пособие на ребёнка в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое объединило ряд ранее действовавших мер поддержки для беременных — выплата до 25,5 тыс. рублей, и на ребёнка — до 22,7 тыс. рублей, в зависимости от степени нуждаемости», — заявил глава региона.

По его словам, на данный момент единое пособие назначено 13,5 тыс. семей, в которых живут 23,5 тыс. детей.

В регионе планируют направить около 6,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату.