В Мурманской области направят 6,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми
- РИА Новости
Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Как рассказал губернатор Андрей Чибис, средства для поддержки семей заложены в областном бюджете.
«Среди них отдельно отмечу, что по поручению президента Владимира Путина с 1 января этого года введено единое пособие на ребёнка в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое объединило ряд ранее действовавших мер поддержки для беременных — выплата до 25,5 тыс. рублей, и на ребёнка — до 22,7 тыс. рублей, в зависимости от степени нуждаемости», — заявил глава региона.
По его словам, на данный момент единое пособие назначено 13,5 тыс. семей, в которых живут 23,5 тыс. детей.
В регионе планируют направить около 6,7 млрд рублей на поддержку семей с детьми.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Солнечногорском округе Подмосковья для семей с детьми-инвалидами ввели новую выплату.