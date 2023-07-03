СК: житель Бердянска подозревается в вербовке и склонении к совершению терактов

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бердянска, который подозревается в вербовке и склонении к совершению терактов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Запорожской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Бердянска Запорожской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в совершение террористического акта)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что мужчина ранее проходил службу в 56-й отдельной моторизованной пехотной бригаде ВСУ.

5 июня управление ФСБ России по Нижегородской области задержало местного жителя за сотрудничество с представителями украинских спецслужб.