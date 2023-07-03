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Психолог Сизикова заявила, что научиться плавать можно в любом возрасте

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Кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, клинический психолог, психотерапевт Анна Фёдорова, клинический психолог Сергей Седов и член европейской ассоциации развития психоанализа и психотерапии Светлана Сизикова рассказали, как можно избавиться от боязни воды и научиться плавать в любом возрасте.
Психолог Сизикова заявила, что научиться плавать можно в любом возрасте
  • Gettyimages.ru

Причины аквафобии могут быть разными: страх утонуть, страх воды у родителей, который передался и ребёнку, связанные с водой неприятные моменты, рассказала Анна Фёдорова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По словам Екатерины Демьяновской, страх воды может доходить до панических атак. Невролог рекомендует в таком случае сначала обратиться к психологу.

Психолог Сергей Седов посоветовал использовать дыхательные упражнения, а также «не бояться ошибок и неудач в начале пути».

Все специалисты сходятся во мнении, что если хочется побороть страх воды и научиться плавать, стоит найти грамотного психолога и опытного инструктора по плаванию.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что в московских поликлиниках психологи начнут принимать по полису ОМС с 1 июля. 

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