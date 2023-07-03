Психолог Сизикова заявила, что научиться плавать можно в любом возрасте
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Причины аквафобии могут быть разными: страх утонуть, страх воды у родителей, который передался и ребёнку, связанные с водой неприятные моменты, рассказала Анна Фёдорова в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
По словам Екатерины Демьяновской, страх воды может доходить до панических атак. Невролог рекомендует в таком случае сначала обратиться к психологу.
Психолог Сергей Седов посоветовал использовать дыхательные упражнения, а также «не бояться ошибок и неудач в начале пути».
Все специалисты сходятся во мнении, что если хочется побороть страх воды и научиться плавать, стоит найти грамотного психолога и опытного инструктора по плаванию.
Ранее телеканал «Звезда» сообщил, что в московских поликлиниках психологи начнут принимать по полису ОМС с 1 июля.