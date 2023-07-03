Адвокат Захидов: неустойка за задержку багажа на зарубежных рейсах может достигать 80 тысяч рублей

Адвокат, член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов рассказал, на какую компенсацию могут рассчитывать пассажиры в случае утери или задержки своего багажа при перелёте.

Пассажиры внутренних рейсов России получают за задержку багажа максимум 600 рублей за один кг, а пассажиры зарубежных рейсов — до 80 тыс. рублей согласно Монреальской конвенции, сообщил эксперт в интервью НСН.

Чтобы предъявить претензии авиаперевозчику, необходимо предоставить ряд документов: акт о неполучении багажа, распечатку электронного билета, квитанции, чеки, которые будут подтверждать расходы, и реквизиты счёта, на который необходимо вернуть деньги, заключил Захидов.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова заявила о повторном сбое в системе обработки багажа.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.