Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Адвокат Захидов: неустойка за задержку багажа на зарубежных рейсах может достигать 80 тысяч рублей

Короткая ссылка
Адвокат, член коллегии адвокатов «Люди дела» Алишер Захидов рассказал, на какую компенсацию могут рассчитывать пассажиры в случае утери или задержки своего багажа при перелёте.
Адвокат Захидов: неустойка за задержку багажа на зарубежных рейсах может достигать 80 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru

Пассажиры внутренних рейсов России получают за задержку багажа максимум 600 рублей за один кг, а пассажиры зарубежных рейсов — до 80 тыс. рублей согласно Монреальской конвенции, сообщил эксперт в интервью НСН.

Чтобы предъявить претензии авиаперевозчику, необходимо предоставить ряд документов: акт о неполучении багажа, распечатку электронного билета, квитанции, чеки, которые будут подтверждать расходы, и реквизиты счёта, на который необходимо вернуть деньги, заключил Захидов.

Ранее директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова заявила о повторном сбое в системе обработки багажа.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал о бюджетных направлениях на июль и август в России и за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить