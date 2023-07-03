«Почта России» подтвердила, что мины в посылке в Москве оказались муляжами

В центре Москвы в здании отделения «Почты России» обнаружили предметы, похожие на противопехотные мины. Находки оказались муляжами, это подтвердили в компании.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Проверка показала, что это были муляжи», — цитирует агентство заявление «Почты России».

Из-за обнаружения похожих на мины предметов из здания эвакуировали более 20 человек, а также были вызваны экстренные службы и сотрудники полиции.

Уточняется, что сейчас объект вернулся к работе.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила обнаружение в одной из посылок на Центральной почтовой таможне Москвы похожих на мины предметов.

Также ФТС в своём Telegram отметила, что внутри посылки находились два корпуса мин немецкого производства без взрывателя.