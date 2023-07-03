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В Подмосковье с начала года «Система-112» обработала шесть миллионов вызовов

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В Московской области с начала года операторы «Системы-112» обработали шесть млн обращений.
В Подмосковье с начала года «Система-112» обработала шесть миллионов вызовов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Среди них 2,5 млн обращений были связаны с вызовом скорой помощи, полиции, пожарной охраны, а также со службой «Антитеррор».

Отмечается, что в рамках «Системы-112» можно не только звонить, но и писать через СМС, мобильное приложение или чат-бот в Telegram.

Ранее НСН сообщила, мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале напомнил, что «Системе-112» исполнилось 11 лет.

По его словам, к системе подключены более 230 разных служб, в том числе пожарные, спасатели, полиция, скорая помощь и служба газа.

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