Воробьёв: в Подмосковье в ГИБДД работает около шести тысяч сотрудников
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Андрей Воробьёв отметил также, что каждый год снижается количество аварий на дорогах.
«Хочу поблагодарить всех, а это порядка шести тысяч сотрудников, и отметить, что на протяжении долгого времени мы стараемся находить умные решения, чтобы снизить травматизм, аварийность на дорогах», — добавил губернатор.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.