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Воробьёв: в Подмосковье в ГИБДД работает около шести тысяч сотрудников

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником и заявил, что в госструктуре работают около 6 тыс. человек.
Воробьёв: в Подмосковье в ГИБДД работает около шести тысяч сотрудников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Андрей Воробьёв отметил также, что каждый год снижается количество аварий на дорогах.

«Хочу поблагодарить всех, а это порядка шести тысяч сотрудников, и отметить, что на протяжении долгого времени мы стараемся находить умные решения, чтобы снизить травматизм, аварийность на дорогах», — добавил губернатор.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

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