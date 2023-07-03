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Воробьёв: около 24% доходов Подмосковье получает от малого и среднего бизнеса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что 22—24% всех доходов регион получает от малого и среднего бизнеса.
Воробьёв: около 24% доходов Подмосковье получает от малого и среднего бизнеса
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса — приоритетная задача для Подмосковья.

«Сегодня нужно ещё раз предложить предпринимателям наши цифровые сервисы, которые помогают начать своё дело в самых разных направлениях», — добавил Воробьёв на заседании правительства Подмосковья.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что заммэра Наталья Сергунина рассказала о московских программах поддержки молодых предпринимателей.

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