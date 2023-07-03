Воробьёв: около 24% доходов Подмосковье получает от малого и среднего бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса — приоритетная задача для Подмосковья.
«Сегодня нужно ещё раз предложить предпринимателям наши цифровые сервисы, которые помогают начать своё дело в самых разных направлениях», — добавил Воробьёв на заседании правительства Подмосковья.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что заммэра Наталья Сергунина рассказала о московских программах поддержки молодых предпринимателей.