Дерматолог Егорова посоветовала не удалять родинки летом из-за риска развития рака

Врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова посоветовала не удалять родинки летом. По её словам, лучше это делать осенью или зимой.

Зону удаления следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Самое безобидное, что может быть от такого воздействия, — большая вероятность пигментации. В худшем случае — ожоги на коже и риски воспалительных процессов с последующим перерождением клеток в рак», — предупредила Егорова.

При необходимости место удаления следует прикрывать одеждой, использовать крем с высоким уровнем SPF-защиты или специальные пластыри, заключила дерматолог.

Ранее кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.