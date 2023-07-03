Дерматолог Егорова посоветовала не удалять родинки летом из-за риска развития рака
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Зону удаления следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сообщила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Самое безобидное, что может быть от такого воздействия, — большая вероятность пигментации. В худшем случае — ожоги на коже и риски воспалительных процессов с последующим перерождением клеток в рак», — предупредила Егорова.
При необходимости место удаления следует прикрывать одеждой, использовать крем с высоким уровнем SPF-защиты или специальные пластыри, заключила дерматолог.
Ранее кандидат медицинских наук врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с изданием «Вести Подмосковья» предупредила об опасности длительного пребывания на солнце в разгар лета.