Треть стобалльников Казани остались учиться в столице Татарстана
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
«В 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля казанских студентов. Из 84 выпускников с наличием высшего балла по Единому государственному экзамену 32 остались учиться в родном городе. Однако доля иногородних иностранных студентов в Казани по-прежнему гораздо больше», — отметила Загидуллина.
Также стало известно, что в лицее Салехарда определились с педагогическим коллективом на учебный год, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на Департамент образования. Средний возраст педагога — 42 года, стаж преподавания — 20 лет.
Основной костяк коллектива сохранён. Из 40 педагогов только четверть приступят к работе в лицее впервые.
Ранее сообщалось, что в Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.