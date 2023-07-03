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Треть стобалльников Казани остались учиться в столице Татарстана

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В 2022 году около трети выпускников 11-х классов Казани, набравших на ЕГЭ высшие баллы, остались продолжать обучение в столице Татарстана, заявила на «Деловом понедельнике» глава комитета по делам детей и молодёжи Алия Загидуллина.
Треть стобалльников Казани остались учиться в столице Татарстана
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

«В 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась доля казанских студентов. Из 84 выпускников с наличием высшего балла по Единому государственному экзамену 32 остались учиться в родном городе. Однако доля иногородних иностранных студентов в Казани по-прежнему гораздо больше», — отметила Загидуллина.

Также стало известно, что в лицее Салехарда определились с педагогическим коллективом на учебный год, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на Департамент образования. Средний возраст педагога — 42 года, стаж преподавания — 20 лет.

Основной костяк коллектива сохранён. Из 40 педагогов только четверть приступят к работе в лицее впервые.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии девять учеников сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов.

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