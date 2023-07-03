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В ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи

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В Ямало-Ненецком автономном округе в поликлиниках начали работать кабинеты психологической помощи.
В ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«Они [психологи] будут проводить с пациентами курсы дыхательной гимнастики, тренинги, направят к узким специалистам для назначения медикаментозной терапии», — говорится в сообщении департамента.

Особое внимание будет оказано участникам боевых действий и членам их семей. 

Ранее сайт kp.ru сообщил, что аналогичные кабинеты открылись и в Ростовской области.

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