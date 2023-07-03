В ЯНАО начали работу кабинеты психологической помощи

В Ямало-Ненецком автономном округе в поликлиниках начали работать кабинеты психологической помощи.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения региона.

«Они [психологи] будут проводить с пациентами курсы дыхательной гимнастики, тренинги, направят к узким специалистам для назначения медикаментозной терапии», — говорится в сообщении департамента.

Особое внимание будет оказано участникам боевых действий и членам их семей.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что аналогичные кабинеты открылись и в Ростовской области.