Врач Тананакина напомнила о важности принципа энергетического равновесия в питании
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У женщин он не должен превышать 2,2 тыс. ккал, у мужчин — 2,5 тыс. ккал, уточнила она в беседе с РИАМО.
По её словам, для тех, кто занимается тяжёлым трудом, калорийность может доходить до 5 тыс. ккал в сутки. При этом в основе здорового питания должен лежать принцип энергетического равновесия, подчеркнула специалист.
«То есть сколько энергии потребили — столько должны потратить», — заключила Тананакина.
Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.