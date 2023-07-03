Врач Тананакина напомнила о важности принципа энергетического равновесия в питании

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что дневной калораж у женщин и мужчин различается.

У женщин он не должен превышать 2,2 тыс. ккал, у мужчин — 2,5 тыс. ккал, уточнила она в беседе с РИАМО.

По её словам, для тех, кто занимается тяжёлым трудом, калорийность может доходить до 5 тыс. ккал в сутки. При этом в основе здорового питания должен лежать принцип энергетического равновесия, подчеркнула специалист.

«То есть сколько энергии потребили — столько должны потратить», — заключила Тананакина.

Ранее патологоанатом и врач Александр Эдигер в разговоре с Общественной службой новостей рассказал, что во время долгих перелётов необходимо воздержаться от алкоголя и принимать антикоагулянты во избежание инсульта.