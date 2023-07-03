В Тюменской области расходы бюджета вырастут до 265,7 миллиарда рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «Вслух.ru».
Расходы региона вырастут на 215 млн рублей — до 265,7 млрд.
Из них 6 млрд рублей собираются направить на социальную поддержку отдельных категорий граждан.
Также губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал изменение бюджета программы «Сотрудничество». Его планируют увеличить на 31% — до 49 млрд рублей.
По словам директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, дефицит бюджета ожидается в объёме 49, 6 млрд. Источником покрытия дефицита будут остатки средств на начало года и государственные заимствования.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5% — до 19 242 рублей.