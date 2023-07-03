В Тюменской области расходы бюджета вырастут до 265,7 миллиарда рублей

В Тюменской области депутаты парламента одобрили изменения основных показателей бюджета региона на 2023 год.

Об этом сообщает «Вслух.ru».

Расходы региона вырастут на 215 млн рублей — до 265,7 млрд.

Из них 6 млрд рублей собираются направить на социальную поддержку отдельных категорий граждан.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал изменение бюджета программы «Сотрудничество». Его планируют увеличить на 31% — до 49 млрд рублей.

По словам директора департамента финансов Тюменской области Михаила Таранова, дефицит бюджета ожидается в объёме 49, 6 млрд. Источником покрытия дефицита будут остатки средств на начало года и государственные заимствования.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5% — до 19 242 рублей.