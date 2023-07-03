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Врач Юцмюц напомнила о важности защиты от негативного воздействия солнца на море

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Дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Басманной улице Елена Юцмюц заявила, что на море важно защищать себя от негативного воздействия УФ-излучений.
Врач Юцмюц напомнила о важности защиты от негативного воздействия солнца на море
  • Gettyimages.ru

«Для этого нужен комплексный подход, специальный уход за кожей и волосами, забота о своём организме не только снаружи, но и изнутри», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, перед отъездом нужно проконсультироваться с врачом и уточнить, в каком объёме принимать витамин D во время отпуска.

«В аптеке необходимо приобрести витамины и набор косметических средств именно для чувствительной кожи, поскольку процесс загара всегда происходит через воспаление кожи», — уточнила Юцмюц.

В частности, рекомендуется взять с собой средства для умывания, термальную воду, крем с SPF.

«Пейте много воды и употребляйте в пищу морские продукты, микроводоросли, морскую капусту. В комплексе с витамином D они защищают организм от вредных излучений изнутри», — добавила эксперт.

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