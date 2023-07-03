Онколог Серяков: рецидив рака чаще всего происходит в первые пять лет после курса лечения
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«Всё зависит от вида злокачественного образования, его локализации, стадии болезни, сопутствующих заболеваний, профессионализма врачей», — сказал Серяков в беседе с Радио Sputnik.
По его словам, в онкологии есть такое понятие, как пятилетняя выживаемость.
«Если после хирургического, химиотерапевтического или лучевого лечения пациент пережил пятилетний рубеж и нет рецидива, прогрессирования заболевания, мы считаем его формально вылеченным», — сообщил эксперт.
Вместе с тем, он предупредил, что возможны и поздние рецидивы.
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