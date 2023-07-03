Онколог Серяков: рецидив рака чаще всего происходит в первые пять лет после курса лечения

Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-Клиника» Александр Серяков заявил, что в большинстве случаев рецидив рака происходит в первые пять лет после курса лечения. Если этого не случилось, то риск возвращения болезни становится минимальным, отметил эксперт.

«Всё зависит от вида злокачественного образования, его локализации, стадии болезни, сопутствующих заболеваний, профессионализма врачей», — сказал Серяков в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, в онкологии есть такое понятие, как пятилетняя выживаемость.

«Если после хирургического, химиотерапевтического или лучевого лечения пациент пережил пятилетний рубеж и нет рецидива, прогрессирования заболевания, мы считаем его формально вылеченным», — сообщил эксперт.

Вместе с тем, он предупредил, что возможны и поздние рецидивы.

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