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Онколог Серяков: рецидив рака чаще всего происходит в первые пять лет после курса лечения

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Доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра «СМ-Клиника» Александр Серяков заявил, что в большинстве случаев рецидив рака происходит в первые пять лет после курса лечения. Если этого не случилось, то риск возвращения болезни становится минимальным, отметил эксперт.
Онколог Серяков: рецидив рака чаще всего происходит в первые пять лет после курса лечения
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«Всё зависит от вида злокачественного образования, его локализации, стадии болезни, сопутствующих заболеваний, профессионализма врачей», — сказал Серяков в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, в онкологии есть такое понятие, как пятилетняя выживаемость.

«Если после хирургического, химиотерапевтического или лучевого лечения пациент пережил пятилетний рубеж и нет рецидива, прогрессирования заболевания, мы считаем его формально вылеченным», — сообщил эксперт.

Вместе с тем, он предупредил, что возможны и поздние рецидивы.

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