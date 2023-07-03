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В Новом Уренгое проверят новостройку после жалоб жильцов на трещины в стенах

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В Новом Уренгое начали доследственную проверку после появления в СМИ информации о том, что в одной из городских новостроек стены покрылись многочисленными трещинами.
В Новом Уренгое проверят новостройку после жалоб жильцов на трещины в стенах
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА «Север-Пресс» со ссылкой на следственное управление СКР по ЯНАО.

Проверку начали после того, как в эфир одного из региональных каналов вышел сюжет, посвящённый нарушению прав жильцов в Новом Уренгое, переехавших в новый дом на улице Сибирской из аварийного жилья.

«В здании на стенах образовались многочисленные трещины, существует риск разрушения конструкций, что представляет угрозу безопасности проживающим в нём гражданам», — говорится в сообщении.

Ранее НСН передавала, что в столичном районе Лосиноостровский, на Тайнинской улице, ввели в эксплуатацию дом по программе реновации.

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