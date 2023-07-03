Около 830 тысяч человек посетили Сочи в июне

Сочи посетили 830 тыс. туристов в июне — на 2% больше, чем в этом же месяце в 2022 году.

РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на статистику, опубликованную городской мэрией. Там отметили, что санитарная обстановка в городе сохраняется в пределах нормы. Общественный транспорт ежедневно проходит обработку спецрастворами. Также Роспотребнадзор регулярно берёт пробы морской воды, превышений показателей не обнаружено. Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.