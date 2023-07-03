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Около 830 тысяч человек посетили Сочи в июне

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Сочи посетили 830 тыс. туристов в июне — на 2% больше, чем в этом же месяце в 2022 году.
Около 830 тысяч человек посетили Сочи в июне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на статистику, опубликованную городской мэрией.

Там отметили, что санитарная обстановка в городе сохраняется в пределах нормы. Общественный транспорт ежедневно проходит обработку спецрастворами.

Также Роспотребнадзор регулярно берёт пробы морской воды, превышений показателей не обнаружено.

Ранее вице-президент РСТ, председатель комитета ТПП России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в беседе с НСН рассказал, что недельный отдых в Абхазии на двоих человек обойдётся в 30 тыс. рублей.

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