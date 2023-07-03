В Удмуртии мошенники похитили более 370 тысяч рублей у сельхозорганизации

В Удмуртии мошенники похитили более 370 тыс. рублей у сельхозорганизации.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

Инцидент произошёл осенью 2022 года. Сельскохозяйственная организация Глазовского района купила трактор у предприятия из Пермского края за 370 тыс. рублей. Однако после перевода денег предприятие перестало выходить на связь.

Полицейские допросили руководителя предприятия, которое должно было отправить сельскохозяйственное оборудование. Однако мужчина заявил, что открыл предприятие по просьбе знакомого, а сам он занимается мойкой машин.

По ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») было возбуждено уголовное дело.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.