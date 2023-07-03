Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тысячи кредитов с начала года

Короткая ссылка
Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тыс. кредитов за январь — май 2023 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Общая сумма составила около 107 млрд рублей.
Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тысячи кредитов с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то показатели выросли на 16% по числу и на 21% по объёму оформленных займов.

Это самая востребованная в столице льготная ипотечная программа.

«На неё приходится почти 47% от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46% их объёма», — уточнил Ефимов.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с телеканалом «360» напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить