Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тысячи кредитов с начала года
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то показатели выросли на 16% по числу и на 21% по объёму оформленных займов.
Это самая востребованная в столице льготная ипотечная программа.
«На неё приходится почти 47% от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46% их объёма», — уточнил Ефимов.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с телеканалом «360» напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.