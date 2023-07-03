Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тысячи кредитов с начала года

Участники семейной ипотеки в Москве оформили 12,8 тыс. кредитов за январь — май 2023 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Общая сумма составила около 107 млрд рублей.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то показатели выросли на 16% по числу и на 21% по объёму оформленных займов.

Это самая востребованная в столице льготная ипотечная программа.

«На неё приходится почти 47% от общего числа выданных по всем программам кредитов и 46% их объёма», — уточнил Ефимов.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с телеканалом «360» напомнил, что с 2019 года в жилых помещениях нельзя заниматься гостиничным бизнесом.