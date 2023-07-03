Дизайнер Мешкова рекомендовала высоким девушкам одеваться в мужских отделах

Девушкам, у которых рост выше 180 см, при выборе одежды нужно обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, а также на ширину плеч и высоту талии.

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