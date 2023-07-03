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Дизайнер Мешкова рекомендовала высоким девушкам одеваться в мужских отделах

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Девушкам, у которых рост выше 180 см, при выборе одежды нужно обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, а также на ширину плеч и высоту талии.
Дизайнер Мешкова рекомендовала высоким девушкам одеваться в мужских отделах
  • Gettyimages.ru

Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала Марина Мешкова, основательница бренда одежды EVERY PERSON.

Она посоветовала высоким девушкам не стесняться примерять одежду в мужском отделе.

«Например, джоггеры, худи, рубашки, объёмные футболки вполне подойдут для расслабленного street-style, разнообразят и украсят ваш образ», — сказала она.

Также дизайнер назвала отличным вариантом для высоких девушек укороченные модели брюк.

Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что Московскую неделю интерьера и дизайна в мае посетили более 250 тыс. человек.

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