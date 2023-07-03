Дизайнер Мешкова рекомендовала высоким девушкам одеваться в мужских отделах
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Такие рекомендации в беседе с «Газетой.Ru» дала Марина Мешкова, основательница бренда одежды EVERY PERSON.
Она посоветовала высоким девушкам не стесняться примерять одежду в мужском отделе.
«Например, джоггеры, худи, рубашки, объёмные футболки вполне подойдут для расслабленного street-style, разнообразят и украсят ваш образ», — сказала она.
Также дизайнер назвала отличным вариантом для высоких девушек укороченные модели брюк.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что Московскую неделю интерьера и дизайна в мае посетили более 250 тыс. человек.