Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Памфилова: в зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов

Короткая ссылка
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в зоне специальной военной операции погибли три руководителя участковых и территориальных избиркомов.

Об этом она сказала в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава ЦИК рассказала, что многие сотрудники избирательных комиссий ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и в рамках частичной мобилизации.

По её словам, «уже есть награждённые».

«К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли», — цитирует ТАСС Памфилову.

По её словам, ЦИК не оставит семьи погибших без поддержки.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 июля встретится с председателем ЦИК Памфиловой. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить