Памфилова: в зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в зоне специальной военной операции погибли три руководителя участковых и территориальных избиркомов.

Об этом она сказала в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава ЦИК рассказала, что многие сотрудники избирательных комиссий ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и в рамках частичной мобилизации.

По её словам, «уже есть награждённые».

«К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли», — цитирует ТАСС Памфилову.

По её словам, ЦИК не оставит семьи погибших без поддержки.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 июля встретится с председателем ЦИК Памфиловой.