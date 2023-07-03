Памфилова: в зоне СВО погибли три главы участковых и территориальных избиркомов
Об этом она сказала в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Глава ЦИК рассказала, что многие сотрудники избирательных комиссий ушли на фронт, в том числе в качестве добровольцев и в рамках частичной мобилизации.
По её словам, «уже есть награждённые».
«К сожалению, трое погибли — наши руководители участковых и территориальных комиссий. Геройски погибли», — цитирует ТАСС Памфилову.
По её словам, ЦИК не оставит семьи погибших без поддержки.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин 3 июля встретится с председателем ЦИК Памфиловой.