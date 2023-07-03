На форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» представили легендарную «Катюшу»
- РИА Новости
Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».
Модификацию «Катюши» БМ-13Н, которая была принята на вооружение в 1943 году, можно увидеть на музейной площадке №1 в составе экспозиции «Огненная дуга».
Этот образец реактивной установки залпового огня передала музею одна из воинских частей Министерства обороны России.
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали.