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На форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» представили легендарную «Катюшу»

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Вниманию посетителей форума «Армия-2023» представили легендарную установку времён Великой Отечественной войны БМ-13Н, известную как «Катюша». 14 июля исполнится 82 года со дня её первого залпа на фронте.
На форуме «Армия-2023» в парке «Патриот» представили легендарную «Катюшу»
  • РИА Новости

Об этом пишет издание «Вести Подмосковья».

Модификацию «Катюши» БМ-13Н, которая была принята на вооружение в 1943 году, можно увидеть на музейной площадке №1 в составе экспозиции «Огненная дуга».

Этот образец реактивной установки залпового огня передала музею одна из воинских частей Министерства обороны России.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что в честь Прохоровского танкового сражения, являющегося одним из ключевых сражений Курской битвы, 380 ветеранам Великой Отечественной войны вручили памятные медали.

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