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В Кремле заявили, что спецслужбы и госорганы работают должным образом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы и госорганы в стране работают должным образом.
В Кремле заявили, что спецслужбы и госорганы работают должным образом
  • Gettyimages.ru

«Все службы, министерства, ведомства, специальные службы выполняют свои функции и делают это должным образом», — сказал он, комментируя работу ФСБ России в момент попытки вооружённого мятежа.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия всегда выходила из любых передряг и это делало её сильнее.

Утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» блокировали Ростов-на-Дону, а их лидер потребовал встречи с главами Минобороны и Генштаба ВС России.

Российский президент Владимир Путин в своём видеообращении назвал действия Группы Вагнера предательством и ударом в спину.

Подробнее о хронологии событий — в видео RT.

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