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В Новосибирской области появится департамент молодёжной политики

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На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области 3 июля губернатор региона Андрей Травников поддержал идею создать новый департамент. Сделать это ранее поручил президент России Владимир Путин.
В Новосибирской области появится департамент молодёжной политики
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Сиб.фм.

«Уверен, что главы муниципалитетов позитивно воспримут это решение и будут взаимодействовать с департаментом молодёжной политики в структуре правительства Новосибирской области», — отметил Травников.

Новый департамент, по его мнению, поможет укрепить культурные и государственные ценности у молодёжи.

В Новосибирской области, как уточнил замгубернатора Сергей Нелюбов, насчитывается 786 тыс. молодых людей, что составляет треть населения региона.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что во Владимире начали строить многофункциональные спортивные площадки.

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