В Новосибирской области появится департамент молодёжной политики
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Об этом сообщает Сиб.фм.
«Уверен, что главы муниципалитетов позитивно воспримут это решение и будут взаимодействовать с департаментом молодёжной политики в структуре правительства Новосибирской области», — отметил Травников.
Новый департамент, по его мнению, поможет укрепить культурные и государственные ценности у молодёжи.
В Новосибирской области, как уточнил замгубернатора Сергей Нелюбов, насчитывается 786 тыс. молодых людей, что составляет треть населения региона.
Ранее сайт kp.ru сообщил, что во Владимире начали строить многофункциональные спортивные площадки.